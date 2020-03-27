«Хотите магии?» Рами показал фокус с исчезновением вилки

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами в рамках челленджа «Оставайся дома» продемонстрировал очередной фокус.

«Вы хотите магии? Взгляните на это», — сказал Рами в начале видео, опубликованного на его странице в «Инстаграме». Футболист взял в руку вилку и сделал вид, что сгибает её пальцами. Когда Рами разомкнул ладони, вилки в его руках не оказалось.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Рами показывал фокус с монетами. Футболист положил по пятирублёвой монете на каждую ладонь, затем накрыл деньги руками. После этого француз убрал правую руку, под которой монеты не оказалось. Выяснилось, что обе пятирублёвки уже лежат под левой рукой Рами.



Во время пандемии коронавируса футболисты участвуют в различных челленджах, призывающих оставаться дома. Участие в них уже приняли звёзды футбола, например форвард «Барселоны» Лионель Месси, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.