Бруну Фернандеш: хочу выиграть в «Манчестер Юнайтед» серьёзные трофеи, как Роналду и Нани

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что надеется добиться больших успехов в клубе.



«Криштиану Роналду и Нани выигрывали в «МЮ» серьёзные трофеи. Хочу достигнуть того же. Нани, с которым я тренировался в «Спортинге», всегда хорошо отзывался о «Юнайтед». Тот факт, что Роналду дал множество положительных отзывов обо мне, когда его спрашивали о моём переходе, заставляет меня гордиться тем, что такой игрок высоко меня оценил», – сказал Фернандеш в интервью Canal 11, передаёт ESPN.

Ранее Фернандеш был признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам февраля. Он принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт один гол и две результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» в этих встречах одержал два победы и один раз сыграл вничью.