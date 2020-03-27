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Бруну Фернандеш: хочу выиграть в «Манчестер Юнайтед» серьёзные трофеи, как Роналду и Нани

Бруну Фернандеш: хочу выиграть в «Манчестер Юнайтед» серьёзные трофеи, как Роналду и Нани
Футбол / Англия 0

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что надеется добиться больших успехов в клубе.

«Криштиану Роналду и Нани выигрывали в «МЮ» серьёзные трофеи. Хочу достигнуть того же. Нани, с которым я тренировался в «Спортинге», всегда хорошо отзывался о «Юнайтед». Тот факт, что Роналду дал множество положительных отзывов обо мне, когда его спрашивали о моём переходе, заставляет меня гордиться тем, что такой игрок высоко меня оценил», – сказал Фернандеш в интервью Canal 11, передаёт ESPN.

Ранее Фернандеш был признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам февраля. Он принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт один гол и две результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» в этих встречах одержал два победы и один раз сыграл вничью.

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