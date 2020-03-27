Дан старт глобальному турниру FIFA 20 от «Чемпионата» во всех дивизионах

Оргкомитет онлайн-турнира «Чемпионата» по FIFA 20 официально дал старт одному из самых глобальных кибертурниров среди футбольных симуляторов. Первый этап — групповой турнир из трёх человек в группе, где каждый сыграет с каждым по два матча. Он продлится с 27 марта до 23:59 мск 30 марта. В плей-офф выйдут первые и вторые места в группах.

Более 1200 участников разбиты на 5 дивизионов. Пользователи PlayStation 4 выбирали один из четырёх регионов: Англия, Италия, Испания, Франция + Германия. По регламенту турнира в выбранном регионе можно играть только за местные клубы. Почти нет никаких ограничений в дивизионе Xbox One. Пользователи консоли могут выбрать любой из предоставляемых составов FIFA 20, кроме национальных сборных. Для игроков всех консолей действует ограничение на составы FUT.

Все зарегистрированные пользователи получили письмо от главного судьи соревнований. Если письма нет в папке «Входящие», стоит проверить папку «Спам» или написать на почту referee@championat.com.

Для удобства поиска себя в сформированных сетках все участники могут воспользоваться специальными ссылками, где необходимо вбить свой никнейм, указанный при регистрации.

Ссылки для поиска себя в дивизионах

Англия

Испания

Италия

Франция + Германия

Xbox One

Остальные подробности — в группе «Чемпионат. Киберспорт» во «ВКонтакте».

Удачи всем участникам!