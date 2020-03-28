Круговой объяснил слова о желании жить в другой стране

Защитник «Зенита» Данил Круговой, выступающий на правах аренды за «Уфу», на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, в котором объяснил слова о желании жить в другой стране.
«Приятно, что вы внимательно следите за моими сторисами. На вопрос, хотел бы я жить в другой стране, ответил утвердительно, потому что у меня, как у любого футболиста, есть мечты и амбиции. Я рад, что защищаю цвета молодежной сборной России. И буду делать всё, чтобы защищать цвета национальной. Всем спасибо, берегите себя!» — сказал Круговой.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Круговой ответил на вопросы подписчиков в «инстаграме». Футболист сказал, что «мечтает жить в другой стране».
Круговой перешёл в «Зенит» из «Уфы» в августе, но всё ещё остаётся в уфимской команде на правах аренды до конца сезона.
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