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Кротов: не думаю, что РПЛ возобновится 10 апреля. Уже очевидно, что коронавирус — не шутка

Кротов: не думаю, что РПЛ возобновится 10 апреля. Уже очевидно, что коронавирус — не шутка
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов в комментарии «RT на русском» рассказал о своём отношении к коронавирусной инфекции и отмене и приостановке различных соревнований в связи с ней.

Не кажется ли вам, что отмена турниров — перегиб и результат паники?

— Умирает так много людей. Этим всё сказано. Уже очевидно, что коронавирус не шутка. В Уфе пока заболевших единицы. Их изолировали сразу же. В регионе всё под контролем.

— По идее, «Уфа» должна возобновить тренировочный процесс 2 апреля. Верите, что это произойдет?

— Честно, не знаю, но другой информации пока не поступало, ни о каких новых датах речи не шло. Непонятно, начнём ли мы тренироваться в срок. Пока остается ограничиваться пробежками.

— По идее, 10 апреля сезон РПЛ может возобновиться. Верите в это?

— К сожалению, не думаю, что это произойдет. Вероятность такого исхода крайне мала.

— В некоторых европейских клубах футболистам уже урезают зарплаты. Как с этим обстоят дела в «Уфе»?

— Обсуждали эту тему с ребятами. Вроде бы все заверили, что проблем быть не должно и деньги придут в полном объёме. Зарплату нам урезать не собираются.

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