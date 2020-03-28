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Президент УЕФА — о пандемии коронавируса: никто не знает, когда всё это кончится

Президент УЕФА — о пандемии коронавируса: никто не знает, когда всё это кончится
Футбол / Прочие турниры 0

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возможных сроках возобновления сезона в мировом футболе. Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены ведущие футбольные чемпионаты Европы.

«Никто не знает, когда всё это закончится. У нас есть планы А, B и C. Мы контактируем с представителями лиг и с клубами. Теперь остаётся только ждать. Пока сложно сказать, как будут проходить матчи после возобновления сезона — со зрителями или без. В любом случае, было бы лучше завершить турниры. Покарассчитываем возобновить сезон в середине мая, в июне или даже в конце июня. Если не сможем этого сделать, вероятно, сезон будет потерян. Вместе с руководителями клубов и лиг пытаемся найти лучшее решение», — приводит слова Чеферина La Repubblica.

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