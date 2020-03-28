Крал: думаю, коронавирус ещё сильнее распространится по России

Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, как переживает пандемию коронавируса в России.

«Когда нужно выйти на улицу, надеваю маску. Купил несколько таких в магазине. Ещё у меня есть респиратор. Думаю, рано или поздно коронавирус ещё сильнее распространится по России, поэтому немного беспокоюсь, что из-за пандемии мы, вероятно, останемся в России. Посмотрим, какая будет ситуация.

Никто не знает, что произойдёт через три дня. Во всяком случае, вместе со своей девушкой стараюсь быть дома. Она приехала незадолго до закрытия границ. Если будет объявлен карантин, мы, наверное, будем смотреть фильмы», — цитирует Крала Gol.cz.

Ранее Крал показал, как проводит день на карантине. Крал начал утро с куриного супа по особому рецепту, в котором есть китайские травы. Футболист рассказал, что утреннюю тренировку проводит с тренером из Чехии, используя приложение Face Time.