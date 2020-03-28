Представители «Ростов Арены» прокомментировали пожар возле стадиона
Представители «Ростова Арены» прокомментировали ситуацию с масштабным пожаром возле стадиона. Ранее сообщалось, что огонь может перекинуться на спортивную арену.
«Стадион в порядке, машины МЧС приезжают сюда заправить баки водой, так как это ближайшая точка», — заявили в пресс-службе «Ростов Арены».
«Ростов Арена» — домашний стадион футбольного клуба «Ростов». Жёлто-синие, набрав 38 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 встречах команда Валерия Карпина одержала 11 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
В 2018 году на «Ростов Арене» проходили матчи чемпионата мира по футболу. На стадионе состоялось пять встреч: четыре — на групповом этапе, одна — в раунде плей-офф.
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