Возле «Ростов Арены» начался масштабный пожар

Под Ростовом-на-Дону горят камыши. Огонь может перекинуться на стадион «Ростов Арена». На этот момент пожар разошёлся уже более чем на 1000 кв. метров. К вылету готовят пожарный самолёт МЧС, сообщает Telegram-канал Baza.

Пожар возле «Ростов Арены» Фото: Telegram-канал Baza

«Ростов Арена» — домашний стадион футбольного клуба «Ростов». Жёлто-синие, набрав 38 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 встречах команда Валерия Карпина одержала 11 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

В 2018 году на «Ростов Арене» проходили матчи чемпионата мира по футболу. На арене было сыграно пять матчей: четыре — на групповом этапе, один — в раунде плей-офф.

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