Пожарные начали погоню за подозреваемыми в умышленном поджоге возле «Ростов Арены»

Масштабный пожар возле стадиона «Ростов Арена» начался из-за умышленного поджога. Сейчас пожарные гонятся за пятью предполагаемыми преступниками.

«Вы всё правильно прочитали, за подозреваемыми бегут именно пожарные — полиции на месте ещё нет, они только едут на подмогу. Площадь пожара больше 1000 кв. метров, его тушат с помощью вертолёта», — говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

«Ростов Арена» — домашний стадион футбольного клуба «Ростов». Жёлто-синие, набрав 38 очков в 22 встречах, занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

В 2018 году на «Ростов Арене» проходили матчи чемпионата мира по футболу. На стадионе состоялось пять встреч: четыре — на групповом этапе, одна — в раунде плей-офф.