Смолов и Жемалетдинов сыграют на турнире We strike Corona

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», примет участие в благотворительном турнире по CS:GO We strike Corona.
Вместе с ним сыграют форвард «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, полузащитники «Уфы» Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.
Ранее участие в турнире We strike Corona подтвердили защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко.
Смолов рассказывал, чем занимается на карантине, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, около 12 часов в день он тратит на CS:GO. Также футболист тренируется дома. Карантин, введённый из-за пандемии коронавируса, в Испании продлили до 15 апреля.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В этом сезоне 30-летний форвард провёл шесть матчей в Примере и забил один мяч.
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