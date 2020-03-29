«Поменьше бессонных ночей». Сборная России поздравила Кутепова с рождением дочки
Сборная России в официальном «твиттере» поздравила защитника московского «Спартака» Илью Кутепова с рождением ребёнка.
«Хорошие новости. Просто отличные. У Ильи Кутепова родилась дочка София. Желаем здоровья маме и девочке. И поменьше бессонных ночей», — говорится в сообщении.
Диана, супруга 26-летнего защитника, родила девочку. Футболиста уже поздравила пресс-служба «Спартака».
Кутепов — воспитанник московского «Спартака». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиям. Контракт Кутепова с московским клубом действует до лета 2021 года.
В 12 матчах за национальную команду России Кутепов отдал одну результативную передачу.
У Кутепова родилась дочь
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