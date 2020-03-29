«Поменьше бессонных ночей». Сборная России поздравила Кутепова с рождением дочки

Сборная России в официальном «твиттере» поздравила защитника московского «Спартака» Илью Кутепова с рождением ребёнка.

«Хорошие новости. Просто отличные. У Ильи Кутепова родилась дочка София. Желаем здоровья маме и девочке. И поменьше бессонных ночей», — говорится в сообщении.

Диана, супруга 26-летнего защитника, родила девочку. Футболиста уже поздравила пресс-служба «Спартака».



Кутепов — воспитанник московского «Спартака». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиям. Контракт Кутепова с московским клубом действует до лета 2021 года.

В 12 матчах за национальную команду России Кутепов отдал одну результативную передачу.