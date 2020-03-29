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«Спартак» обратился к фанатам в связи с пандемией коронавируса

«Спартак» обратился к фанатам в связи с пандемией коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.

«Соблюдайте социальную дистанцию. Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя!» – сообщается в официальном «твиттере» «Спартака».

Напомним, что в настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса в Европе приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Беларуси. Также приостановлены Лига чемпионов и Лиги Европы. На следующий год перенесены чемпионат Европы, Кубок Америки и Олимпийские игры. Сейчас во всём мире коронавирусом заразилось более 710 тыс. человек.

«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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