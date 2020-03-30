Глава Ассоциации футболистов Италии: досрочное завершение сезона? Нас это беспокоит

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии, а ныне глава Ассоциации игроков страны Дамиано Томмази поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в Серии А из-за пандемии коронавируса.
«Министр спорта Спадафора сказал, что спортивные мероприятия будут запрещены до конца апреля. В связи с этим, есть вероятность, что сезон завершится досрочно. Нас это очень беспокоит. Надо как обсудить проблему с точки зрения спорта, так и понять, что делать с контрактами игроков», — приводит слова Томмази Football Italia.
Чемпионат Италии был приостановлен после 26-го тура.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс.
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