Глава Ассоциации футболистов Италии: досрочное завершение сезона? Нас это беспокоит

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии, а ныне глава Ассоциации игроков страны Дамиано Томмази поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в Серии А из-за пандемии коронавируса.

«Министр спорта Спадафора сказал, что спортивные мероприятия будут запрещены до конца апреля. В связи с этим, есть вероятность, что сезон завершится досрочно. Нас это очень беспокоит. Надо как обсудить проблему с точки зрения спорта, так и понять, что делать с контрактами игроков», — приводит слова Томмази Football Italia.

Чемпионат Италии был приостановлен после 26-го тура.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс.