Погба: хотим вернуться на поле и выигрывать трофеи
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от возобновления сезона, который приостановили из-за пандемии коронавируса.
«Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности. Продолжайте поддерживать «Юнайтед». Надеюсь, скоро всё наладится, и мы вернёмся к футболу. Хотим вернуться на поле и выигрывать трофеи», — приводит слова Погба Goal.
Француз также вспомнил о титуле Лиги Европы, который он завоевал вместе с «красными дьяволами» под руководством Жозе Моуринью.
«Я был очень рад. Это означало, что мы снова будем участвовать в Лиге чемпионов. Это был наш второй трофей в том сезоне, так что я был счастлив. Завоевание титулов — суть «Манчестер Юнайтед», — сказал Поль.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
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