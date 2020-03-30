Погба: хотим вернуться на поле и выигрывать трофеи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от возобновления сезона, который приостановили из-за пандемии коронавируса.

«Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности. Продолжайте поддерживать «Юнайтед». Надеюсь, скоро всё наладится, и мы вернёмся к футболу. Хотим вернуться на поле и выигрывать трофеи», — приводит слова Погба Goal.

Француз также вспомнил о титуле Лиги Европы, который он завоевал вместе с «красными дьяволами» под руководством Жозе Моуринью.

«Я был очень рад. Это означало, что мы снова будем участвовать в Лиге чемпионов. Это был наш второй трофей в том сезоне, так что я был счастлив. Завоевание титулов — суть «Манчестер Юнайтед», — сказал Поль.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020