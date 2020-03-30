Головин: больше всего в России скучаю по бане

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопросы о себе и своей карьере.



«По чему в России скучаю больше всего? Наверное, это баня. Больше всего скучаю по ней.



Лучшая еда? Наверное, самая приятная для меня – это курица. Очень сильно её люблю.



Лучшей музыки нет, я слушаю всё подряд. Это может быть как русская музыка, так и зарубежные исполнители. Любимого исполнителя у меня нет», — сказал Головин в ролике, опубликованном в «твиттере» монегасков.



Головин начинал карьеру в ЦСКА, в составе которого дебютировал в 2014 году. После окончания чемпионата мира—2018 хавбек перебрался в «Монако», став самым дорогим российским футболистом в истории. Сумма трансфера составила € 30 млн.

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