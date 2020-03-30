Роналду: давайте оставаться дома. Поможем врачам, которые спасают жизни
Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду призвал людей не покидать свои дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«В этот трудный для всего мира момент давайте будем благодарны за то, что имеет значение — наше здоровье, наши семьи, наших близких. Давайте оставаться дома. Поможем всем работникам здравоохранения, которые спасают жизни», — написал португалец на своей странице в «Твиттере».
Ранее Роналду показал своим детям, как нужно пользоваться дезинфицирующим средством для рук.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 35 тыс. человек.
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