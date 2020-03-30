Экс-тренер «Реала Сосьедад»: Гризманн — козёл отпущения в «Барселоне»

Бывший тренер «Реала Сосьедад» Мартин Ласарте поделился мнением о положении нападающего Антуана Гризманна в «Барселоне». Напомним, французский форвард дебютировал в составе «Реала Сосьедад» в 2009 году под руководством Ласарте.



«Гризманн — козёл отпущения в „Барселоне“. Он чувствует это, поэтому подавлен. Те из нас, кто хорошо знает Антуана, понимают, что большая часть его игры зависит от радости, от его собственного позитивного настроя. Я вижу, что ему грустно. Он несчастен.



«Барселона» сильно страдает из-за отсутствия Луиса Суареса. Вся ответственность лежит на плечах Месси. Тем, что не касается Месси, занимается Гризманн. Видно, что он не чувствует себя комфортно в сложившейся ситуации.



Гризманну потребуется некоторое время на адаптацию, а если это не поможет, ему придётся сменить клуб. Возможно, ему придётся искать вариант, который будет не лучше и не хуже нынешнего, просто будет отличаться от того, что есть сейчас. Это позволит ему прогрессировать", — приводит слова Ласарте El Desmarque.

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