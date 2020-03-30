Гуренко: думаю, Лукашенко шутил, посоветовав пить водку для профилактики коронавируса

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о ситуации в Беларуси в связи с пандемией в мире коронавируса.
«В городе стало меньше машин, нет туристов. И прохожих поубавилось. У школьников сейчас каникулы, но из дома они не выходит. Я и сам редко выбираюсь.
Верна ли статистика властей о числе заражённых в стране? Ни в чём нельзя быть уверенным на сто процентов. Но, к счастью, среди моих близких и знакомых никто не заболел. А насчёт доверия… Не надо думать, что Беларусь настолько закрытая страна, что здесь можно скрыть любую информацию. Ничего подобного. Если бы больницы действительно были переполнены, это просочилось бы в СМИ. А раз такого нет, значит, государство контролирует ситуацию.
Думаю, Лукашенко шутил, посоветовав пить водку для профилактики коронавируса. Не надо серьёзно воспринимать такие слова. С перцем, без перца — не помню, как президент точно выразился", — приводит слова Гуренко «Советский спорт».
- 30 марта 2020
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