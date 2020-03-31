Евсеев: я не шутил, когда говорил, что «Уфе» стало полегче после ухода Игбуна

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выразил мнение, что уфимцы стали играть более командно благодаря переходу нападающего Сильвестра Игбуна в московское «Динамо».

«Может, кому-то мои слова про то, что стало из-за ухода Игбуна полегче, показались шуткой, но это не шутка. Вы посмотрите, сколько мы очков набрали после его ухода. У нас теперь стала командная игра. Если раньше был ярко выраженный форвард, на которого мы старались играть, доставить мяч и больше надеялись на него, то сейчас мы ждём от каждого хороших действий.

Готовы ли молодые футболисты играть в основе? У кого-то была травма, кто-то перестал попадать в состав по объективным причинам. Фомин играет стабильно на своём уровне. Если он не забивает, не значит, что он плохо играет.



У нас команда, которая живёт за счёт трансферов и пытается так строить работу, что каждый год нам нужно кого-то засветить. Конечно, мне, как любому тренеру, хочется, чтобы лучшие игроки оставались в команде. Но это жизнь. Если кто-то ломается или уходит, это не значит, что мы не можем найти ему замену. К нам пришёл игрок из Узбекистана на просмотр, очень хорошо себя показал", — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».