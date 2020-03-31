Сусо: стоит подумать о досрочном завершении Ла Лиги

Полузащитник итальянского «Милана» Сусо, выступающий на правах аренды за «Севилью», рассказал о ситуации в Испании и возможном досрочном завершении сезона в чемпионате страны из-за пандемии коронавируса.

«Мы в команде постоянно говорим об этой ситуации. Следим за новостями, видим, что от вируса умирают люди, но всё же надеемся, что чемпионат Испании возобновится. Естественно, не исключаем, что сезон завершится досрочно. Если начнём через два месяца, это повлияет на интересы многих, и, может быть, стоит подумать о досрочном завершении.

То, что сейчас происходит, это катастрофа. И в этой ситуации нужно чем-то жертвовать. Увы, мы все зависим от коронавируса. Кто-то говорит об игре без зрителей, но это неправильно", — сказал Сусо в интервью Radio Sevilla.