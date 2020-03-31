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Глушаков, Д. Комбаров и игроки «Спартака» помогли фанатам позаботиться о ветеранах

Глушаков, Д. Комбаров и игроки «Спартака» помогли фанатам позаботиться о ветеранах
Футбол / РПЛ 0

Фанаты «Спартака» в аккаунте supporters_group в «Инстаграме» обратились со словами благодарности за помощь в заботе о ветеранах в условиях карантина.

«Благодарности пост! В эти непростые времена как никогда начинаешь понимать значимость слова единство. Мы от всей души хотим поблагодарить всех кто помогает нам в деле заботы о ветеранах и группе риска. Сказать спасибо каждому, кто внёс свою лепту в приобретении продуктов.

Выразить отдельный респект всем нашим волонтёрам. И, конечно же, направить самые тёплые слова в адрес наших нынешних и бывших игроков, которые вложились не словом, а делом! Это наш капитан Георгий Джикия, защитник Николай Рассказов, наш большой друг и соратник, вратарь «Спартака» Артём Ребров, а также экс-футболисты нашего родного клуба Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Джи, Рассказ, Тёмыч, Дэн, Комбарик – от души. Спасибо за постоянную поддержку пляжному «Спартаку». И в завершении спасибо нашему главному эксперту по волонтёрству Антону Стременовскому. Сила в единстве, друзья! Вместе мы победим любую заразу! Один за всех!» — говорится в сообщении.

«Баня – это хорошо. Но мой президент – Путин, а не Лукашенко». Глушаков – за карантин
Он изолирован вместе с «Ахматом» и уверен, что Россия победит коронавирус.
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