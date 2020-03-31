Глушаков, Д. Комбаров и игроки «Спартака» помогли фанатам позаботиться о ветеранах

Фанаты «Спартака» в аккаунте supporters_group в «Инстаграме» обратились со словами благодарности за помощь в заботе о ветеранах в условиях карантина.
«Благодарности пост! В эти непростые времена как никогда начинаешь понимать значимость слова единство. Мы от всей души хотим поблагодарить всех кто помогает нам в деле заботы о ветеранах и группе риска. Сказать спасибо каждому, кто внёс свою лепту в приобретении продуктов.
Выразить отдельный респект всем нашим волонтёрам. И, конечно же, направить самые тёплые слова в адрес наших нынешних и бывших игроков, которые вложились не словом, а делом! Это наш капитан Георгий Джикия, защитник Николай Рассказов, наш большой друг и соратник, вратарь «Спартака» Артём Ребров, а также экс-футболисты нашего родного клуба Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. Джи, Рассказ, Тёмыч, Дэн, Комбарик – от души. Спасибо за постоянную поддержку пляжному «Спартаку». И в завершении спасибо нашему главному эксперту по волонтёрству Антону Стременовскому. Сила в единстве, друзья! Вместе мы победим любую заразу! Один за всех!» — говорится в сообщении.
- 31 марта 2020
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