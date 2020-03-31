Льву Лещенко перестали проводить кислородную терапию

Народный артист РСФСР и член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко, ранее заразившийся коронавирусом, пошёл на поправку.



Как сообщает телеграм-канал Mash, певцу перестали проводить кислородную терапию. В настоящее время он вместе с женой Ириной находится в больничной палате. Врачи проводят артисту лекарственную терапию и регулярно замеряют температуру.



Тем не менее состояние Лещенко по-прежнему оценивают как средней тяжести. Из палаты его не выпускают, и всё необходимое ему приносят врачи.



Напомним, 24 марта Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке из-за подозрения на коронавирус. На следующий день стало известно, что певец начал задыхаться, после чего было принято решение перевести его в реанимационное отделение. 26 марта артисту подтвердили коронавирус.



Лещенко вошёл в состав консультативного совета московского «Динамо» в декабре 2019 года.

Запущен песенный флешмоб в поддержку Лещенко, который заразился коронавирусом