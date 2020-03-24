Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народного артиста РСФСР и члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко госпитализировали вместе с супругой Ириной в больницу в Коммунарке, сообщает «Комсомольская правда».



По информации источника, артист и его жена были доставлены в медицинский центр в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что коронавирус у Лещенко был предварительно подтверждён.



Напомним, в декабре 2019 года Лещенко вошёл в состав консультативного совета московского «Динамо».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. В России на 24 марта официально зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Лев Лещенко вошёл в новый консультативный совет «Динамо»