Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Народного артиста РСФСР и члена консультативного совета московского «Динамо» Льва Лещенко госпитализировали вместе с супругой Ириной в больницу в Коммунарке, сообщает «Комсомольская правда».

По информации источника, артист и его жена были доставлены в медицинский центр в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Отмечается, что коронавирус у Лещенко был предварительно подтверждён.

Напомним, в декабре 2019 года Лещенко вошёл в состав консультативного совета московского «Динамо».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. В России на 24 марта официально зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом.

Лев Лещенко вошёл в новый консультативный совет «Динамо»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020