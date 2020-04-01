La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович покинет «Милан»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович покинет команду по окончании нынешнего сезона, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 38-летний футболист разочарован изменениями в руководстве клуба и недоволен планом генерального директора россонери Ивана Газидиса.
Тандем директоров Звонимир Бобан и Паоло Мальдини собирался строить команду вокруг Златана, однако первый уже покинул клуб, а второго с большой вероятностью ждёт та же участь. Газидис же не видит в шведе ключевого игрока и готов лишь на собеседование в межсезонье, что не устраивает самого футболиста. Окружение Ибрагимовича уверено, что он не примет планы руководства и покинет клуб.
Златан вернулся в «Милан» зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. В ходе своей карьеры он также выступал за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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