Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах

УЕФА продолжает поиск решений относительно судьбы оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были перенесены на неопределённый срок в связи с пандемией коронавируса.



Как сообщает The Independent, организация по-прежнему намерена провести еврокубковые матчи до начала следующих розыгрышей, которые при стандартном календаре начинаются летом с отборочных этапов.



В связи с распространением коронавируса в настоящее время всерьёз рассматривается вариант, при котором финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проведены при пустых трибунах.



Напомним, в связи с пандемией практически все футбольные турниры в мире были приостановлены. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи, остаётся Беларусь.

УЕФА 1 апреля обсудит с главами национальных ассоциаций вопрос с переносом матчей