«Шёл пятый день карантина». Малафеев с женой спародировал популярный ролик

Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслав Малафеев опубликовал в своём «твиттере» очередное видео.
Вместе со своей женой экс-футболист спародировал популярный в прошлом ролик, на котором отец и сын играют мелодию, в которой вместо барабана используется дверка духового шкафа. Малафеев же изобразил, что играет на швабре, как на трубе. Его супруга вместо барабана использовала книгу и собственную голову.
Видео доступно на «Чемпионате».
В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру в связи с пандемией коронавируса объявлена пауза. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига.
Ранее Малафеев принял челлендж от фигуриста Алексея Ягудина
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