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Скопинцев рассказал, чем занимается во время карантина

Скопинцев рассказал, чем занимается во время карантина
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что в период карантина уделяет время семье.

«Я дошёл до финала в онлайн-турнире. Когда «Динамо» ещё доходило до финала? На сборах я обыгрывал всех из команды, поэтому решил сам участвовать в турнире.

Очень много домашних дел сделал: помогаю бабушке, маме. Жена закрыла на карантин, так что из дома не выхожу. Мама у меня работает в поликлинике, контактирую с ней. Приношу покушать жене к двери, она в соседней квартире. Также играю в фифу, изучаю английский, немецкий», — приводит слова Скопинцева пресс-служба московского клуба.

Напомним, что в настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.

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