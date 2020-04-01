Скопинцев рассказал, чем занимается во время карантина
Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что в период карантина уделяет время семье.
«Я дошёл до финала в онлайн-турнире. Когда «Динамо» ещё доходило до финала? На сборах я обыгрывал всех из команды, поэтому решил сам участвовать в турнире.
Очень много домашних дел сделал: помогаю бабушке, маме. Жена закрыла на карантин, так что из дома не выхожу. Мама у меня работает в поликлинике, контактирую с ней. Приношу покушать жене к двери, она в соседней квартире. Также играю в фифу, изучаю английский, немецкий», — приводит слова Скопинцева пресс-служба московского клуба.
Напомним, что в настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.
Новиков пошутил, что Рыков, Комличенко и Скопинцев помогут минскому «Динамо»
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