Баянист «Ислочи»: теперь о чемпионате Беларуси не забудут никогда. Мы гордимся собой

Баянист клуба «Ислочь» Валерий Колонтай поделился мнением о проведении чемпионата Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

«Испытываем гордость за нашу страну. Теперь люди хотя бы будут знать, что есть такое государство — Беларусь. Ведь зачастую, когда пытаешься рассказать иностранцам, откуда ты, они не понимают. Belarus? White Russia? Russia? Начинаешь объяснять им, что это не область России, а отдельное государство. Думаю, теперь таких проблем не возникнет, а о нашей стране будут знать все.



О чемпионате Беларуси не забудут никогда. Ведь у наших команд уже появились персональные болельщики по всему миру. Забыть Высшую лигу невозможно, хотя такого интереса, конечно, больше не будет. Но люди навсегда запомнят, как Беларусь была единственной страной, в которой играли в футбол во время пандемии. Мы можем гордиться собой», — приводит слова Колонтая RT.