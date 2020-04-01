Полоз пошутил, что он растолстел во время карантина

Нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз пошутил, что он растолстел во время карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Уже набрал вес», — написал Полоз в своём «инстаграме», прикрепив фотографию, на которой у него под футболкой прячется ребёнок.

Полоз перешёл в «Сочи» летом 2019 года из петербургского «Зенита». Сумма трансфера составила € 3 млн. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 19 матчах российского национального чемпионата (12 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с сочинским клубом действует до лета 2021 года.

«Сочи», набрав в 22 матчах 24 очка, занимает 12-е место в РПЛ.