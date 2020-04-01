Дзюба: у Карпина проблема в отношениях. Но я не хотел с ним конфликтовать

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал конфликт с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
«Чтобы давать оценку работе Новикова, должно пройти время, хотя бы год. У Карпина неплохая команда, неплохие построения. У него проблема другая – в отношениях. Но я никогда не хотел с ним конфликтовать», — сказал Дзюба во время прямого эфира на странице генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки в «Инстаграме».
Ранее Карпин прокомментировал обвинения в предвзятом отношении к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе во времена совместной работы в московском клубе. По словам специалиста, форварда «никто не гнобил».
Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. Дзюба, являющийся воспитанником красно-белых, защищал цвета клуба с 2006 по 2015 год, после чего на правах свободного агента перешёл в «Зенит».
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