Дзюба: в лицо Ткаченко будет улыбаться, целоваться, а потом воткнёт нож в спину

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поделился мнением о главе компании ProSportsManagement Германе Ткаченко.

«Ткаченко – чемпион мира среди лицемеров. Удивительно, как такие люди, как Керимов, доверяют таким двуличным людям, как Ткаченко. У него потрясающе поставлена речь, это правда. В лицо он будет улыбаться, целоваться, а потом первым воткнёт нож в спину. Уткин что-то выставляет, потом Смолов это лайкает, спортивные сайты начинают обсуждать. Ну это смешно. Он думает, что умнее других», — сказал Дзюба во время прямого эфира на странице генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки в «Инстаграме».

Дзюба также заявил, что известный блогер Василий Уткин помогает Ткаченко. По словам футболиста, Уткин пытается на нём «поймать хайп».