Виллиан может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Tuttosport.

По данным источника, «Ювентус» следит за ситуацией вокруг Виллиана, у которого летом истекает срок контракта с лондонским клубом. За переход бразильца в туринский клуб играет то, что Виллиан знаком с главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри, по работе в «Челси».

В нынешнем сезоне Виллиан забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что в услугах Виллиана заинтересованы «Бавария», Тоттенхэм» и «Арсенал».

Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. Ранее футболист защищал цвета махачкалинского «Анжи», донецкого «Шахтёра» и бразильского «Коринтианса».