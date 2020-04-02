Гендиректор «Зенита»: у нас за телеправа платят, что называется, кот наплакал

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал финансовые потери клуба во время приостановки чемпионата из-за эпидемии коронавируса. Пауза в Российской Премьер-Лиге продлится до 31 мая.

«В Европе телевизионные права стоят сотни миллионов долларов, и, когда футбол не показывают, это приводит к серьёзным убыткам. У нас за телеправа платят, что называется, кот наплакал.



Даже небольшие сборы от продажи билетов, когда приходят 10 тыс. человек, — это финансовые потери, не говоря о 40–50 тыс. человек. Но вышло распоряжение об отсрочке налоговых платежей и социальных выплат. Это позволит клубам держаться на плаву в этот период, когда чемпионат приостановлен», — приводит слова Медведева «РБК-Спорт».

Ранее Александр Медведев обратился к болельщикам «Зенита» в связи с эпидемией коронавируса.