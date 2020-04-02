Смолов: любимый игрок — Ибрагимович. Но нельзя не восхищаться Месси, он лучший в истории
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», назвал своего любимого футболиста.
«Мой любимый футболист – Златан Ибрагимович, потому что он нападающий. Я слежу за его выступлениями и стараюсь чему-то научиться.
Но, конечно, нельзя не восхищаться Лионелем Месси. Пока он лучший футболист в истории», — сказал Смолов в трансляции на канале «Сельты» в YouTube.
38-летний Ибрагимович в настоящее время выступает за «Милан», а ранее играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». 32-летний Месси в свою очередь на протяжении всей карьеры защищает цвета «Барселоны» и является шестикратным обладателем «Золотого мяча».
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