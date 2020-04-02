Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке
Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе. Ранее футболист заявил, что Уткин настолько «деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале».
Уткин зачитал стихотворение, а затем послал Дзюбу на три буквы на своём канале в YouTube.
Артём Дзюба — воспитанник московского «Спартака». В «Зенит» перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четыре — с пенальти) и отдал девять результативных передач. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2020 года.
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