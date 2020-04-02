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Уткин ответил Канделаки стихами Д. Быкова

Уткин ответил Канделаки стихами Д. Быкова
Футбол / РПЛ 0

Журналист Василий Уткин стихами Дмитрия Быкова ответил генеральному директору «Матч ТВ» Тине Канделаки, которая предложила ему не сбавлять оборотов с оскорблениями.

«Привет, Канделаки.

Казалось бы, всё уже ваше — земли, слова, права, пресса, суды, глава, камни, вода, трава, и всё — от главы до главы — уже такое, как вы, такое.

Уже возгласил госбред, что это на сотню лет,
Уже учреждён комбед, уже отдался поэт,
Уже отменён рассвет, а вам по-прежнему нет покоя.

Уже вас пустили в сад, в столицу, в калашный ряд,
Рабы подставляют зад, соседи отводят взгляд,
По стогнам идёт парад, жильцы обоняют смрад параши.

Всё, что запрещено, выброшено давно,
Всё, что разрешено, заранее прощено,
И всем уже всё равно, и всё это всё равно не ваше.

Всё уже стало так, как вечно хотел дурак.
Если бы мрак! Кругом теперь полумрак.
Всюду, где не барак, — дерби и буерак,
Как в вольте.

Я всё отдам завистнику и врагу,
Ни для не спрячу, ни слова не сберегу,
Но сделать всё это вашим я не могу, увольте.

Вот тебе, баба, дерево, птица, воздух, ключ от жилья,
Где тебе этим так насладиться, как наслаждался я?
Мой мир отныне тебе завещан
И, в сущности, искалечен.
Отныне тебе наслаждаться есть чем,
Но насладиться — нечем.

Правильно так говорить при утрате
Жизни, жены, страны.
Эти слова не добры — но, кстати,
Эти слова верны.
От них смутится любая рать,
Пьяная от побед,
Так как вы можете всё забрать,
Всех замучить и всех задрать,
Всё изгадить и всё засрать,
А насладиться — нет», — сказал Уткин на своём канале в YouTube.

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