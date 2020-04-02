Уткин ответил Канделаки стихами Д. Быкова

Журналист Василий Уткин стихами Дмитрия Быкова ответил генеральному директору «Матч ТВ» Тине Канделаки, которая предложила ему не сбавлять оборотов с оскорблениями.

«Привет, Канделаки.



Казалось бы, всё уже ваше — земли, слова, права, пресса, суды, глава, камни, вода, трава, и всё — от главы до главы — уже такое, как вы, такое.



Уже возгласил госбред, что это на сотню лет,

Уже учреждён комбед, уже отдался поэт,

Уже отменён рассвет, а вам по-прежнему нет покоя.



Уже вас пустили в сад, в столицу, в калашный ряд,

Рабы подставляют зад, соседи отводят взгляд,

По стогнам идёт парад, жильцы обоняют смрад параши.



Всё, что запрещено, выброшено давно,

Всё, что разрешено, заранее прощено,

И всем уже всё равно, и всё это всё равно не ваше.



Всё уже стало так, как вечно хотел дурак.

Если бы мрак! Кругом теперь полумрак.

Всюду, где не барак, — дерби и буерак,

Как в вольте.



Я всё отдам завистнику и врагу,

Ни для не спрячу, ни слова не сберегу,

Но сделать всё это вашим я не могу, увольте.



Вот тебе, баба, дерево, птица, воздух, ключ от жилья,

Где тебе этим так насладиться, как наслаждался я?

Мой мир отныне тебе завещан

И, в сущности, искалечен.

Отныне тебе наслаждаться есть чем,

Но насладиться — нечем.



Правильно так говорить при утрате

Жизни, жены, страны.

Эти слова не добры — но, кстати,

Эти слова верны.

От них смутится любая рать,

Пьяная от побед,

Так как вы можете всё забрать,

Всех замучить и всех задрать,

Всё изгадить и всё засрать,

А насладиться — нет», — сказал Уткин на своём канале в YouTube.