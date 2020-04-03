Кержаков — подписчику: деньги застревают в шерстяных носках, когда по дому хожу

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков на своей странице в «Инстаграме» ответил подписчику на комментарий о карантине.

Кержаков опубликовал новую фотографию и подписал: «Домашний нерекламный фотосет в условиях самоизоляции».

«Хорошо быть на карантине в своём доме и с кучей денег...», — написал в комментариях один из пользователей.

«Неудобно, деньги застревают в шерстяных носках, когда по дому хожу», — ответил Кержаков.

Посмотреть фотографию можно на странице Александра Кержакова в «Инстаграме».

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига, приостановленная до 31 мая. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок.