Экс-тренер вратарей ЦСКА: Чепчугов — пофигист. Роль второго как раз для него

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о характере экс-голкипера «армейцев» Сергея Чепчугова.



«Чепчугов был доволен, что не выходит? Такого, чтобы доволен, конечно, не было. Но и сильно Серёга не переживал, это правда. Не играет и не играет. Потренировался — и хорошо. Такой вот человек по натуре. Пофигист. Очень спокойный. Роль второго вратаря как раз для него. У каждого свой характер. Если у Акинфеева или Габулова сразу были видны амбиции, лидерство, спортивная злость, то Серёга всегда на своей волне.



Я согласен: для профессионала не хотеть играть – это ненормально. Но если мы говорим конкретно о Чепчугове, то у всех было абсолютное понимание: Акинфеев – первый, он – второй. Когда Игорь играть не мог, Сергей выходил и со своей работой справлялся. В Кубке страны, бывало, целые матчи вытаскивал!» — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

«Игорь может играть и до 50. А Чепчугов — пофигист». Вся правда о дублёрах Акинфеева Был ли хоть у кого-то шанс подвинуть великого?