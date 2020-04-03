«Игорь может играть и до 50. А Чепчугов — пофигист». Вся правда о дублёрах Акинфеева

На днях исполнилось 17 лет, как Игорь Акинфеев дебютировал в составе ЦСКА. Мы решили вспомнить всех вратарей «армейцев», кому за эти годы довелось быть сменщиком лучшего голкипера России XXI века. Своим мнением о каждом – что получилось, что нет, могла ли карьера сложиться по-другому – в большом и откровенном интервью «Чемпионату» поделился многолетний тренер вратарей красно-синих Вячеслав Чанов.

Справка



Вячеслав Викторович Чанов



Родился 23 октября 1951 года в Москве. Вратарь. Выступал за команды: «Шахтёр» Донецк (1969-1978), «Торпедо» Москва (1979-1984), «Нефтчи» Баку (1985-1986), ЦСКА Москва (1987-1989), ГСВГ/ЗГВ (1988-1989), «Оптик» Ратенов, Германия (1990-1993). Выступал за олимпийскую сборную СССР, в составе первой сборной провел 1 матч.



Тренерская карьера: ЦСКА, тренер вратарей (1995, 1998-99, 2002-2016).



Достижения: лучший вратарь СССР (1981). Вице-чемпион СССР (1975). Бронзовый призёр чемпионата СССР (1978). Финалист Кубка СССР (1978, 1982). Член «Клуба Льва Яшина»: 130 матчей без пропущенных мячей.

«Игорь никогда не говорил мне «нет»

— Мандрыкин, Габулов, Помазан, Чепчугов, Ревякин, Помазун. Хоть у кого-то был шанс усадить Акинфеева на лавку? Чтобы живой-здоровый Акинфеев в важном официальном матче ЦСКА вдруг сел в запас.

— Только если поначалу, в самом первом сезоне. И то Газзаев специально так делал – Игорь 3-4 матча играл, а потом ему давали отдохнуть. Валерий Георгиевич спрашивал меня: «Как думаешь, может, паузу дать? Передёрнуть вратарей?».



Было понятно, что запускать Игоря в таком возрасте, в 16 лет, сразу по полной программе рискованно. Психика неокрепшая и т.д. Но уже после зимних сборов 2004 года стало ясно – номер один. Без вопросов.



И потом уже, когда он всё и всем доказал, представить живого-здорового Акинфеева в запасе ЦСКА, соглашусь, было невозможно. Лично я такой ситуации не припомню. За все эти годы – ни разу.



— Главный козырь Акинфеева — качество, которое позволяет ему вот уже 17 лет выигрывать конкуренцию в ЦСКА у всех и вся?

— Психологическая уверенность. Вратарь должен быть лидером. У Игоря это качество есть. И ещё я бы отметил умение правильно тренироваться.



— Это как?

— Когда тренер вратарей даёт упражнение – он ведь даёт его не просто так, ради упражнения. А прекрасно понимая, какие мышцы будут нагружаться. Если человек делает всё правильно, на следующий день на вопрос «тут болит?» он отвечает: «Да». А если говорит «нет», то, значит, что-то недоделал, где-то сачканул.

Вячеслав Чанов и Игорь Акинфеев Фото: pfc-cska.com

— То есть Акинфеев вам никогда не говорил «нет»?

— Потому что умеет правильно тренироваться. Из каждого упражнения выжимает по полной. Вот пример. Я говорю: «Удар пойдёт в левый угол». И человек уже поневоле из центра ворот готовится прыгать влево, заранее туда смещаясь. А Игорь всегда отрабатывал по полной – никогда дистанцию не сокращал. Из центра в угол – значит из центра в угол. Вот поэтому он и Акинфеев.



— Даже после самых тяжёлых травм он всегда возвращался сразу в основной состав. Это ведь ещё и колоссальное доверие тренеров.

— Конечно. Но поверьте, никто никогда в ЦСКА эти возвращения не форсировал. И со мной общались, и с Игорем. Сам он начинал играть, только когда был уверен в своей готовности. Встать в ворота для галочки, на одной ноге – это не про него.



— Главные тренеры у вас спрашивали: «Игорь готов?»?

— Обязательно. Все моменты обсуждались – и с тренерами, и с врачами, и с руководством. Помню, как-то зимой Игорю нужно было колено почистить, а времени до старта чемпионата оставалось совсем немного. Бабаев меня спросил: «Мы успеем? Я что-то сомневаюсь». Успокоил: «За две недели начнём тренироваться». Так и получилось.



— Акинфеев – уникальный вратарь?

— Статистику посмотрите. Все рекорды в России – его. Какие могут быть сомнения? Конечно уникальный. Симпатии и антипатии здесь ни при чём. Статистика – главный судья.

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Мандрыкину помешал характер, а Габулов готов был оставаться в ЦСКА только ради тренировок

— Сменщик, дублёр, второй вратарь. Вам какой термин ближе?

— Коллега.



— Тогда предлагаю поговорить о коллегах Акинфеева. Мандрыкин. В одном из недавних интервью Вениамин вспомнил о недоверии Газзаева: «В 2007-м у Игоря травма, полгода восстанавливался. Месяца четыре Газзаев ко мне относился мягко. Только поддержка: «Играй!». Чем ближе к выздоровлению Игоря, тем больше придирок. Ясно: вот Акинфеев выздоровеет и встанет в ворота. Меня зачехлят».

— Так Веня сам своей игрой давал повод, действовал небезошибочно. И всё это передавалось полевым игрокам. Была видна разница между ним и Игорем.



— Томск, Ростов, Нальчик, Брянск – мягко говоря, не самый звёздный путь после ЦСКА. Что помешало Мандрыкину остаться на топ-уровне?

— Думаю, та же психология. Вопрос характера.



— Сейчас общаетесь?

— Иногда. По телефону. Не часто. Как-то заезжали к нему с Игорем. Ужас, конечно, что с Веней случилось – эта катастрофа. Но что теперь об этом…

— Габулов. Уходил из ЦСКА, возвращался. Со стороны казалось, что Акинфееву с ним работалось комфортней, чем с Мандрыкиным.

— А по-моему, у нас в целом была отличная вратарская бригада, в которой абсолютно всем было комфортно друг с другом. Акинфеев, Мандрыкин, Габулов. Настоящая команда в команде. Все трое отличные вратари и прекрасные ребята. И все трое были готовы играть.



В моём понимании как тренера вратарей, каждый из них был номером один. И для меня на всей Земле лучше вратарей не было. И жалел я всегда только об одном, что ворота одни – и в них нельзя поставить всех троих.



А уж кому в итоге выходить на поле – это всегда решал только главный тренер. Всё-таки глаз тренера вратарей где-то может замылиться.

— Обид, зависти не было? Ведь играть хотят все.

— Вот не помню! Настолько был отличный микроклимат и ребята хорошо друг к другу относились. Никаких подлостей и подковёрных игр. Наоборот, я уже как-то рассказывал: готовы были шнурки друг другу перед матчами завязывать. Так переживали друг за друга.



— Габулов на сто процентов себя реализовал? Или мог больше?

— В процентах оценивать не стану. 99, 100, 101… Как это можно рассчитать? Понятно, что всегда хочется большего, но я могу сказать одно — Володя состоялся как вратарь. Вспомните хотя бы исторический матч с Англией.



Габулов – хороший вратарь. С правильным характером — запалом, злостью. Другое дело, что если у Игоря сразу пошло, то Володя, уже будучи в ЦСКА, продолжал приобретать школу, учиться. Игре на подстраховке, приёму мяча, подсказу. Знаю, что у него были предложения о переходе. Но он, считаясь в ЦСКА номинально третьим номером, сам выбирал работу с нами. Говорил: «Я пока не готов уходить. Мне тренировки в ЦСКА многое дают. Я здесь расту».



В итоге набрался опыта, мастерства – и ушёл в свободное плавание. И доигрался до сборной. А потом, в 2011 году, вернулся, и очень нам помог в трудный момент, когда Игорь получил тяжёлую травму.

Владимир Габулов Фото: РИА Новости

Помазан – не сложный, а Чепчугов, похоже, уже не всплывёт

— Евгений Помазан – чемпион юношеского первенства Европы — 2006. И только один матч в основе ЦСКА. Сейчас он в «Балтике», но тоже не первый номер. О нём что скажете?

— Пришёл к нам из «Кубани». И вот он-то как раз шёл в ЦСКА, прекрасно понимая, что его ждёт.



— Сидеть «под Акинфеевым»?

— Да. К тому времени Игорь набрал ход, и понятно было, что все вратари будут приходить в ЦСКА именно на эту роль.



— Помазан и сам сказал, уже покинув команду: «Пока Акинфеев в ЦСКА, вопрос о первом номере там не стоит».

— Ну вот видите.



— При этом признался: «На протяжении двух лет я, по сути, не играл, и морально меня это угнетало». Чувствовалось, что переживает?

— Я никакого негатива со стороны Жени не помню. Хотя, когда он к нам приходил, мне звонили из «Кубани»: «Ой, Помазан, он же такой сложный!». Нет, мы с ним, как и с другими вратарями, ежедневно общались, всё обсуждали. И никакой сложности я в нём не увидел, о совместной работе остались только приятные воспоминания. Мы и сейчас отношения поддерживаем.



Сколько смог он в ЦСКА – выдержал. Переживал? Так любой вратарь, когда не играет, будет переживать. Все хотят на поле. Я сам через это прошёл – тоже долго в «Шахтёре» на лавке сидел, пока не выбрался.

— Есть мнение, что Сергей Чепчугов – рекордсмен чемпионатов России по количеству матчей, проведённых в запасе (под 200 игр), – вовсе не переживал. По три года в РПЛ не выходил и, кажется, был только доволен этому факту.

— Такого, чтобы доволен, конечно, не было. Но и сильно Серёга не переживал – это правда. Не играет – и не играет. Потренировался — и хорошо.



Такой вот человек по натуре. Пофигист. Очень спокойный. Роль второго вратаря как раз для него.



У каждого свой характер. Если у Акинфеева или Габулова сразу были видны амбиции, лидерство, спортивная злость, то Серега всегда на своей волне.



Я согласен: для профессионала не хотеть играть – это ненормально. Но если мы говорим конкретно о Чепчугове, то у всех было абсолютное понимание: Акинфеев – первый, он – второй. Когда Игорь играть не мог – Сергей выходил и со своей работой справлялся. В Кубке страны, бывало, целые матчи вытаскивал!

В ЦСКА никогда не было такого – есть Акинфеев, а кто будет вторым вратарём, неважно. Лишь бы Игорю с ним было комфортно. Важно! А если травма? Поэтому второй номер всегда должен был готов выдержать конкуренцию.



И вообще, что бы кто ни говорил, Чепчугов — вратарь достаточно приличного уровня. Техника, приём мяча, работа внизу. Не зря его Слуцкий в команду привёл и был о нём хорошего мнения.



— Над ним много шутили – про «кожаные штаны», ЧП и тому подобное. Как относился?

— Отдать должное – вообще не переживал. Простой парень, с юмором. Всегда готов был посмеяться в ответ. В этом вопросе он молодец.



— Уходить советовали?

— Говорил с ним. Но у каждого своя голова на плечах, и каждый сам выбирает свой путь. Видимо, его всё устраивало. Когда Габулова перестало устраивать положение в ЦСКА, он ушёл. А Чепчугов не ушёл. Вот и вся разница.



— Чепчугов с 2017 года не играет, после того как был отзаявлен из «Енисея». А в июле ему уже 35 лет. Это всё?

— Ну, тут я не знаю, на эту тему с ним не общался. Давно, кстати, не созванивались – Серёга пропал куда-то. Как он, что он. Пусть сам решает – продолжать или заканчивать. Хотелось бы, конечно, чтобы где-то ещё всплыл, но, похоже, уже не всплывёт.

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«Ревякину показалось, что он бога за бороду схватил, и тараканы в голове перевесили»

— Ревякин. Рекордсмен: выйдя на замену в самой концовке матча с «Анжи», стал первым 16-летним голкипером в чемпионатах России. А потом ещё против «Зенита» с переломом кисти 90 минут отыграл. Что пошло не так? Говорят, звёздная болезнь парня накрыла.

— Не знаю, как это назвать, но ходить к главному тренеру и что-то требовать… В 16 лет?! Мягко говоря, это ненормально. Видимо, со стороны ему кто-то начал подсказывать, и, как я уже говорил, тараканы в голове перевесили.



Хотя лично у меня с Сергеем никаких проблем не было – спокойно работали. Но зачем он пошёл к Слуцкому, даже не посоветовавшись со мной, я до сих пор не пойму.



— Его слова: «Казалось, мне в ЦСКА не дают шанса».

— Казалось… Показалось, видимо, что бога за бороду схватил. Опять же – эту тему можно было спокойно обсудить. А он пытался главному тренеру что-то рассказать, доказать, выяснить. «Я должен быть первым!». Почему должен? Почему первым? Кто это решил? Видимо, только сам Сергей. Ну, или те, с кем он на стороне советовался.



В наших разговорах ничего такого не было. Я ему сразу сказал: «Да, ты сыграл два матча в Премьер-Лиге. Но ведь нельзя сказать, что блестяще и без претензий. Теперь наберись терпения, не торопись… У тебя всё только начинается». Не услышал.



— Как получилось-то, что он со сломанной кистью против «Зенита» вышел?

— Так нам деваться некуда было. Акинфеев травмирован, Чепчугов дисквалифицирован. Целенаправленно и аккуратно готовили Ревякина. В щадящем режиме, зная про его трещину. Он с ней почти месяц работал.

Сергей Ревякин Фото: РИА Новости

— Давно не общались?

— Последний раз виделись, когда он ещё в «Домодедово» был.



— Теперь в «Арарате» ереванском.

— Да? Не знал.



— 2 апреля у Ревякина день рождения. 25 лет. Что пожелаете?

— 25 лет – не конец карьеры. Я в 27 только всерьёз играть начал. И ничего — на чемпионат мира попал. Главное, чтобы голова на плечах была. Тут всё только от самого Сергея зависит.

«Не верю, что трансфер Джанаева в ЦСКА заблокировали болельщики»

— Илья Помазун. Выйдя в стартовом составе против «Рубина» вместо травмированного Акинфеева, уже к 10-й минуте пропустил два гола. В итоге ЦСКА уступил 1:2, и 20-летний голкипер получил от «Спорт-экспресса» 3 из 10. Писали: «ЦСКА играл с пустыми воротами». Другой бы в такой ситуации сломался, но Илья справился. Есть характер у парня.

— Согласен. Но в таких ситуациях вратари и проверяются. Один склеит ласты, а другой разозлится и будет ещё больше работать. Я вообще в первой игре получил – 1:4. В 18 лет. Пережил, справился.



— Помазун: «Тренироваться с Акинфеевым — огромный опыт. Это как если бы я с Яшиным вместе работал». Такое сравнение — Акинфеев – Яшин – не чересчур?

— А почему нет? Ещё раз – что нам статистика говорит? Яшин и Акинфеев – лучшие. Вот и всё.

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— Тренироваться – это хорошо, но играть-то надо? Помазуну 23 года уже.

— Я тоже думаю, что надо. И хочется. Но, повторюсь, этот выбор может сделать только сам игрок. Сидеть или уходить. Меня сейчас в команде нет, а в душу другому человеку не залезешь. Но там есть селекционный отдел, есть тренерский штаб. Решат. Как решили с Кырнацем, который теперь в Хабаровске.



— Вот тоже уникальный человек – сыграть на ноль в Лиге чемпионов против «Реала» мало кому удаётся. Пусть и всего пару минут.

— Да, Жора вошёл в историю – молодец. Память на всю жизнь.



Я, кстати, несмотря на то что у него теперь полноценный контракт с Хабаровском, считаю, если ЦСКА будет нужно, он в любой момент может вернуться. Талантливый парень. Мы с ним в «армейской» школе работали. Там ещё Паша Овчинников был – они с Кырнацем одногодки, оба в юношеской сборной играли. И многим тогда казалось, что, скорее, Паша получит шанс в первой команде ЦСКА. Но видите, как вышло — тренеры остановились на Жоре. А Овчинников сейчас, кажется, в «Долгопрудном».



— Прошлым летом слухи ходили, что Помазун может уйти, а вместо него придёт Джанаев. Но, говорят, этот переход заблокировали болельщики – мол, бывший спартаковец нам не нужен. Словно забыв, что Сослан – воспитанник ЦСКА.

— Про интерес к Джанаеву слышал. А вот про то, что болельщики всё решили, – нет. Не думаю, что это правда. Скорее, раздуто. Было общее коллегиальное решение клуба – руководства, селекционеров и тренеров. Если болельщики начнут такие вопросы решать – ну куда это годится? Неправильно это.

Тороп и авансы, Нигматуллин и «Ливерпуль»

— Сейчас все хвалят 16-летнего Владислава Торопа. Похож на Акинфеева?

— Не сказал бы. И вообще от авансов пока воздержусь. Чревато. Замечу одно – талантливый парень. И очень хорошо, что его подтянули к первой команде. Теперь вратарская линия ЦСКА, если говорить о смене поколений, смотрится идеально – Игорь – Помазун – Тороп.



— В ЦСКА при вас были ещё Артур Нигматуллин и Вячеслав Исупов, но они ни одного матча за основу не провели. Правда, что Нигматуллин в юности мог в «Ливерпуле» оказаться?

— Какие-то разговоры слышал, но официального ничего не было. И вообще больше похоже на выдумки людей, которым это было выгодно.



— Агентам?

— Ну да. Хотя у Нигматуллина физические данные просто сумасшедшие. Высокий, мощный, резкий. Но тоже слишком рано захотелось самостоятельности. И на каком-то этапе его это подвело — в ЦСКА не сложилось. Но потом выбрался – в «Амкаре» здорово заиграл. Сейчас в «Арсенале».

«Жалко, что Ваню Злобину потеряли. Я в нём видел сменщика Акинфеева»

— По таланту из всех вратарей кого вспомнили, кто был ближе всех к Акинфееву?

— Мне очень жалко, что мы Ваню Злобина потеряли. Который теперь в «Бенфике» не на последних ролях. Из-за медицинских показателей парня завернули. Врачи сборной обнаружили шумы в сердце и побоялись давать «добро». Как же я за него бился! Говорил: «Это возрастное, перерастёт». Убедить не удалось. Но уехал в Португалию – и действительно всё прошло.

Вот в нём я видел сменщика Акинфеева. Хотя, может, ещё когда-нибудь вернется, кто знает. Никогда не говори никогда. Мы и с ним на связи, и с его родителями. Перезваниваемся, переписываемся.



— Талантливых было много. А лодырей?

— Хотите верьте, хотите нет – ни одного. Я вообще убеждён: вратари-лентяи на высоком уровне не играют. На этой позиции по-другому не получится, сачкануть не удастся. Каждый день надо пахать и доказывать. И не только тренерам — самому себе. Как только подумаешь, что ты великий, всё – можешь заканчивать. Мне очень нравятся слова: «Из плохого человека хороший вратарь не получится».

«Если бы не пандемия, запустили с Игорем футбольную академию вратарского мастерства»

— С Акинфеевым раньше общались практически каждый день. Сейчас?

— То же самое. После всех игр на связи. И по необходимости можем хоть каждый день созваниваться. Вот буквально вчера разговаривали. И позавчера. Но лишний раз, конечно, я его дёргать не стану.



— По-прежнему называет вас футбольным папой?

— Конечно (улыбается).



— Как карантин переносит?

— Да как и все сейчас – тяжело. Но что мы можем поделать? Всё остановилось – такое решение принято руководством страны.



Если бы не эта пандемия, думаю, мы нашу футбольную академию вратарского мастерства в Реутово уже открыли. Имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Давний наш план, который всё ближе к запуску. Идея – передать все те знания, что у нас есть. Там будут не только дети заниматься, но и, например, в межсезонье вратари из второй лиги приезжать. Семинары будем проводить – приглашать тренеров с учениками. Губернатор дал добро, все готово к запуску на стадионе «Старт». Эта наша мечта с Борисом Пантелеевичем Алиферовым — президентом спортивной школы «Приалит». Я там в своё время начинал работать – ещё в 1990-е годы, до ЦСКА. И туда теперь вернулся.

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— Сколько ещё сезонов Акинфееву отводите, если со здоровьем будет порядок?

— Сколько отмерено, столько пусть и играет. Я сам только в 44 закончил. Главное, чтобы здоровье позволяло и желание оставалось. Чтобы футбол в рутину не превратился. Как Фил Эспозито говорил: «Если при выходе на поле нет волнения и трепета – надо заканчивать». У Игоря, знаю, с желанием полный порядок. А с каждым годом ещё и мудрее становится.



— Так, может, и до 50 доиграть.

— Это уж как карта ляжет (смеётся). Но вечных футболистов не бывает. Каждый начинает чувствовать, когда молодёжь подпирает. Что-то в игре исчезает, возраст начинает брать своё. В игре Игоря я пока ничего такого не вижу. Поэтому пусть играет как можно дольше. Хоть до 50!

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