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Анчелотти: неважно, сколько продлится перерыв. Игроки могут восстановиться за 15 дней

Анчелотти: неважно, сколько продлится перерыв. Игроки могут восстановиться за 15 дней
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал приостановку Английской Премьер-лиги в связи с эпидемией коронавируса.

«Неважно, как долго продлится перерыв. Сегодня игроки могут физически восстановиться за 15 дней. Я знаю, это много, но у игроков нет проблем с тем, чтобы вернуться на поле после семи или восьми недель отдыха. Конечно, они будут готовы не на сто процентов, когда вернутся, но смогут играть, я не сомневаюсь.

Все клубы находятся в одинаковых условиях. Мы будем тренироваться, проводя матчи.

Неважно, когда возобновится чемпионат, главное, чтобы все были в безопасности: игроки, журналисты и другие. Проводить матчи без зрителей – не лучший вариант для футбола, но если это необходимо ради безопасности, это осуществимо», – приводит слова Анчелотти Football Italia.

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