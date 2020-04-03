Хендерсон создал фонд для поддержки врачей. Туда вложатся игроки всех клубов АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон создал фонд для поддержки Национальной службы здравоохранения Англии на фоне борьбы с коронавирусом, сообщает The Times.
В последние несколько дней капитан мерсисайдцев связывался с представителями других клубов английской Премьер-лиги и получил от них полную поддержку. Ожидается, что в фонд вложатся футболисты всех 20 команд чемпионата Англии и сумма составит несколько миллионов фунтов.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок призвал звёзд Премьер-лиги добровольно урезать зарплату на фоне продолжающейся пандемии коронавируса и внести свой вклад в битве с COVID-19.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 53 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 212 тыс.
- 3 апреля 2020
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