Гончаренко завёл страницу в «Инстаграме»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко зарегистрировался в «Инстаграме».
42-летний специалист опубликовал на своей странице ролик, в котором показал, как тренируется вместе с сыном в условиях карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Гончаренко стал главным тренером ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. Под руководством специалиста «армейцы» стали обладателями Суперкубка России в 2018 году.
В настоящее время чемпионат России приостановлен. Аналогичные меры введены практически во всех национальных первенствах по всему миру.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 55 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 4149 заболевших.
- 3 апреля 2020
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