Гончаренко завёл страницу в «Инстаграме»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко зарегистрировался в «Инстаграме».



42-летний специалист опубликовал на своей странице ролик, в котором показал, как тренируется вместе с сыном в условиях карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Гончаренко стал главным тренером ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. Под руководством специалиста «армейцы» стали обладателями Суперкубка России в 2018 году.

В настоящее время чемпионат России приостановлен. Аналогичные меры введены практически во всех национальных первенствах по всему миру.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 55 тыс. человек. В России зарегистрировано уже более 4149 заболевших.