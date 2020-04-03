Бывший главный тренер сборной Беларуси поддержал продолжение чемпионата страны

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Пунтус, возглавляющий жодинское «Торпедо», высказался в пользу продолжения чемпионата страны во время пандемии коронавируса.



«Назвать себя большим специалистом в этой ситуации я не могу. Сказать, что я в панике, оттого что мы играем, тоже не могу. Склоняюсь к тому, что если наше большое руководство считает, что мы сегодня должны вот так жить и играть в футбол, то я за то, чтобы играть. Но ещё раз говорю: моё мнение нельзя называть профессиональным именно в ракурсе этого вопроса», — приводит слова Пунтуса «Прессбол».



Напомним, чемпионат Беларуси является единственным европейским футбольным турниром, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 58 тыс.