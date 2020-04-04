Тьяго Силва хочет вернуться во «Флуминенсе»
Защитник «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Тьяго Силва признался, что хотел бы в будущем вернуться во «Флуминенсе».
«В один из самых трудных моментов моей жизни «Флуминенсе» помог мне. Я очень благодарен клубу. Это важнее всего. Я не знаю когда, но думаю вернуться и надеть эту форму снова», — приводит слова Силвы L'Equipe.
Тьяго Силва выступал за молодёжную команду «Флуминенсе» с 1998 по 2000 год, а затем играл в составе основной команды бразильского клуба с 2006 по 2008 год. За «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва выступает с 2012 года. В нынешнем сезоне 35-летний бразильский защитник принял участие в 21 матче французской Лиги 1, однако результативными действиями отметиться не сумел.
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