Икарди намерен покинуть «ПСЖ» и вернуться в Италию

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди, который выступает на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», намерен покинуть парижский клуб и вернуться в Италию. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».

«Икарди решил вернуться в Италию в конце сезона. Он не останется в «ПСЖ». Он и его жена, Ванда Нара, встречались со спортивным директором парижан Леонардо, чтобы объявить решение. После этого «ПСЖ» прекратил контактировать с «Интером» по поводу выкупа нападающего», – написал Скира.

По окончании нынешнего сезона «ПСЖ» мог выкупить Мауро у «Интера» за € 70 млн. В этой кампании Икарди забил 20 мячей и отдал 2 результативные передачи в 31 встрече за парижан во всех турнирах. Соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до 30 июня 2022 года.