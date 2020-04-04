Бекхэм побрился налысо

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бекхэм кардинально изменил имидж. 44-летний англичанин полностью сбрил волосы на голове.
«Это просто нужно было сделать. Спокойной ночи», — написал Дэвид на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дэвида Бекхэма в «Инстаграме».
Бекхэм — основатель и совладелец футбольного клуба «Интер Майами». Флоридская команда начала выступления в лиге MLS в 2020 году. В первых двух встречах подопечные Диего Алонсо потерпели два поражения.
Ранее «Интер Майами» в знак борьбы с коронавирусом изменил эмблему. На новом логотипе стоявшие в центре цапли были разведены по сторонам. Это было сделано для продвижения и популяризации правила соблюдения дистанции между людьми, ставшего актуальным во время пандемии.
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