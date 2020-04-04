Широков: рад, что Смолов рискнул и решил поехать в «Сельту»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о переходе Фёдора Смолова на правах аренды из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту».

«Смолов уже играл в Европе. Рад за него, что он поехал, решил рискнуть. То, что он попробовал, молодец. Кто знает, что будет дальше. Это большой риск — на его позиции там играет Аспас. За полгода до Евро он поехал в неизвестность. Если выстрелит, то будет супер, реально прибавит, если нет, то он себя отрезает от чемпионата Европы. Это разные позиции — ехать или нет. Он уехал в последний момент. Поэтому плохо, что коронавирус случился, а с другой хорошо — он сможет больше блеснуть и закрепиться. В Голландию он ездил, там у него не получилось.

Ему нужно было уезжать из «Краснодара», когда он дважды становился лучшим бомбардиром. Это к вопросу о выстраивании карьеры — у него же там топовый агент. Нужно было убеждать либо Фёдора, либо клубы. И не ехать в топ-5 клубы из топовых чемпионатов, нас там не ждут, потому что на Россию особо не смотрят. А ехать в условную «Сельту», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Видео тренировки Смолова во время карантина можно посмотреть на «Чемпионате».

Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» зимой 2020 года на правах аренды до конца текущего сезона. В розыгрыше чемпионата Испании, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Смолов провёл за «Сельту» шесть матчей и забил один мяч — в ворота мадридского «Реала» в 24-м туре.