Гуренко: не знаю, будет ли чемпионат Беларуси приостановлен. Что скажут, то и будем делать

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал тот факт, что чемпионат Беларуси остаётся единственным европейским первенством, которое не было остановлено из-за мировой пандемии коронавируса.
«Не знаю, будет ли приостановлен чемпионат. Что скажут делать, то и будем. Мы спортсмены. Если все будут играть, мы же не можем бойкотировать. Если приостановят, то что делать — будем на карантине. Надо думать, как ребят в форме держать. Никто же не может сказать, на какой срок карантин. Он может и на год продлиться. Даже не думаю об этом. Что будет, то будет. Когда скажут, тогда и будем думать.
Риск есть, даже когда мы с вами тут находимся. Если ехать в одном автобусе, раз уж на то пошло. Мне моя парикмахерша рассказала, что у нее подруга есть, которая сидит взаперти и никуда не выходит, а муж — таксист. В чём логика, я так пока и не понял. Поэтому давайте, наверное, будем жить и радоваться, что мы живем. И поменьше нагнетания», — цитирует Гуренко «Прессбол».
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