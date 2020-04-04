10 лет назад… дубль Алиева помог «Локомотиву» победить «Динамо»

«Чемпионат» предлагает возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».



4 апреля 2010 года состоялось четыре матч Российской Премьер-Лиги. В самом ярком из них «Локомотив» со счётом 3:2 обыграл «Динамо». Описание голов и решающих мгновений из текстовой трансляции «Чемпионата».



«22' ГОООООООООООООООЛ! Прорыв по левому флангу Чеснаускиса, навес на дальнюю штангу. В штрафной всего два игрока «Динамо» было. Один из них, Кокорин, оказался без опеки и пробил головой в ближний угол. Баша не успел закрыть, а Гильерме — переместиться. Первый гол Воронина за новую команду.



45' ГОООООООООООООООЛ! Самый активный у хозяев игрок открывает счёт! Алиев подобрал мяч неподалёку от чужой штрафной и, не раздумывая, выстрелил с левой ноги. Мяч прошёл между Колодиным и Траоре и влетел в угол ворот «Динамо». Габулов был близок, чтобы спасти команду, но удар вышел слишком сильным. Четвёртый гол Алиева в сезоне, догнал Дядюна в гонке бомбардиров.



68' ГООООООООООООООООООЛ! Великолепно перебросил в стенку, мяч буквально облизал лысину Хохлову и попал точно в угол. Габулов даже не прыгнул, просто смотрел, как мяч влетает в его ворота. Пятый гол Алиева в чемпионате, теперь он единоличный лидер по количеству голов. Три из них забил со стандартов — два со штрафных и один с пенальти.



85' ГОООООООООООООООООООЛ! Даже без Алиева со стандарта забил „Локо“. Одемвингие навесил очень хорошо. Габулов из ворот выходить не стал. Тарасов отцепился от опекуна и головой пробил точно в ворота. Первый его гол за новую команду.



88' ГООООООООООООООЛ! Интрига вернулась на последние минуты. Уверенно реализовал пенальти Дмитрий Комбаров. Очень результативный тур получается.



90+1' Последняя замена у хозяев. Глушаков вместо Сычёва вышел на пару минут.



90+2' Дмитрий Комбаров с левого края навесил удобно для Гильерме.



90+4' Стандарт на последних секундах. Вместо навеса последовал дальний удар Хохлова. Матч окончен, „Локо“ одержал победу».



Кроме того, в тот день «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Томью» (2:2, авторы голов — Сергей Корниленко, Валерий Климов, Веллитон, Ибсон), «Терек» обыграл «Крылья Советов» (2:0, дубль на счету Эктора Бракамонте), а «Сатурн» и «Рубин» в Раменском голов не забили.



Формула-1: победным дублем «Ред Булл» завершилась гонка Гран-при Малайзии. Себастьян Феттель занял первое место, а Марк Уэббер финишировал вслед за ним. Россиянин Виталий Петров сошёл с дистанции из-за проблем с болидом.



Теннис: Американец Энди Роддик обыграл чеха Томаша Бердыха в финале турнира в Майами — 7:5, 6:4.